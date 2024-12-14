Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor Mağlubiyetini Değerlendirdi: 'Üzgünüm'

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK Maçının Ardından Selçuk İnan Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, alınan sonuç nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Maç Başlangıcı ve Dengeyi Kurma Çabası

İnan, maçın başında istenilen performansı gösteremediklerini belirterek, "Maça çok iyi başlayamadık. Geçirilen hazırlık aşamasında belki de bir eksik vardı. Konsantrasyon kaybı yaşadık. Buna rağmen maçın ilk bölümünden sonra dengeyi kurmayı başardık," dedi.

Fırsatlar Amaçsız Kaldı

Iınan, kötü bir dönem geçirmelerine rağmen geçiş oyunlarında birkaç iyi pozisyon yakaladıklarını ancak bu fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizdi. "Final paslarını doğru kullansaydık öne de geçebilirdik," şeklinde konuştu. İkinci yarıda maçın dengede geçeceğini düşündüğünü kaydeden İnan, frikikten yenen gol sonrası işler kötüleşti.

Üçüncü Golden Sonra Maçtan Koptuk

İnan, "Pozisyon bulduk, direkten dönen topumuz da oldu. Beraberlik için hamlelerimizi yaptık ama üçüncü golden sonra maçtan koptuk,” diyerek, sonucun beklenmedik bir şekilde 3-0 bittiği için duyduğu üzüntüyü vurguladı.