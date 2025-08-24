Selçuk İnan: Fenerbahçe'nin fiziksel üstünlüğü maçı belirledi

Maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın toplantısında maçın sonucunu "fiziksel kalitenin" belirlediğini söyledi.

İnan, puan ya da puanlar alacaklarına inandıklarını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burası zor bir deplasman. Burada bu kadar erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu sahaya yansıtmanız zor oluyor. Bunu yaşadık ama oyunu dengelemeyi başardık. Ama Fenerbahçe önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü bir takım. Neredeyse bütün hava toplarını kazandılar. Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 golü kafa topuyla yedik. Bu durum oyun planımızı bozdu."

Yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birlikte oynamaya çalıştığını belirten İnan, takımdaki durumla ilgili şunları ekledi:

"3 oyuncu dün akşam geldi, antrenmana bile çıkamadan bugün oynattık. Stoper eksiğimiz var. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak kolay olmayacaktı. Yine de puan alabilirdik ama olmadı, bizim için bu maç burada bitti."

Karol hakkında da konuşan İnan, oyuncunun "5 aydır antrenman yapmadığını" ve hazır olmadığına dair ifadelerini aktardı. Oyuncunun sahadaki performansına ilişkin İnan, "Tabii ki oynadığı futboldan sonra 'Keşke hazır olsaydı da onunla başlasaydım.' dedim. Böyle bir maçta sahada oldu, bize yeteneklerini gösterdi. Onun adına mutluyum." dedi.

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirten İnan, Kocaelispor'un gücüne vurgu yaptı:

"Kocaelispor çok güçlü bir camia. Hakem bazında bu durum ayrıcalık oluşturmuyor ama çok insanı üzüyorlar. Geçen sene 1. Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Birçok oyuncu kaybettik. Zor da bir fikstürümüz var. Ama bunlar bahane değil. Oyuncularım iyi mücadele gösteriyor. Kayserispor maçı, ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. Doğru oyunla kazanacağımızı düşünüyorum."

Son olarak duran toplara vurgu yapan İnan, çözüm için çalışacaklarını belirtti:

"Duruş pozisyonumuzu değiştiriyoruz, çok fazla çalışıyoruz ama oyuncularımız da bu yüzden çok üzgün. Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü. Oynadığımız 3 takımda da forvet ve defans oyuncuları hava toplarında etkiliydi. Üstünlük kurmak kolay değil. Çalışacağız ve bu problemi düzelteceğiz."