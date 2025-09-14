Selçuk İnan: Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor — "Golden sonra oyun düştü"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK'ye 2-0 yenildikleri maçta golden sonra oyunlarının düştüğünü, takımın adapte sürecinde olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:10
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın genel değerlendirmesini yaptı.

Selçuk İnan'ın Değerlendirmesi

İnan, basın toplantısında karşılaşmanın başlangıcının dengede geçtiğini belirterek, "Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü." ifadelerini kullandı.

Takımın maçı kazanmak istediğini ancak istenen mücadeleyi veremediğini söyleyen İnan, 3 puana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, üzerinde oluşan baskıyı hissettiklerini aktararak şunları kaydetti: "Bu baskı hem olumlu hem olumsuz üstümüze yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü."

Oyuncuların birbirini henüz tam tanımadığını ve sadece birkaç antrenman yapabildiklerini belirten İnan, "Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, lig zorluğuna dikkat çekerek, "Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz. Kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak." dedi ve taraftarlardan takıma destek çağrısı yaptı.

Maçlarda daha fazla pozisyona girmek ve baskıyı artırmak için çalışmalarının süreceğini söyleyen İnan, son olarak şunları paylaştı: "Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz. Daha fazla pozisyona giren bir takım oluşturmak adına belli değişiklikler yapacağız."

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

