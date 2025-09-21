Selçuk İnan: Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık | Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor

Selçuk İnan: Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kocaelisporta teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrasında takımının gösterdiği mücadeleyi ve eksiklikleri değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında antrenörlük kariyerinde hiç böyle baskılı ve maçı kazanma arzusuyla bir 45 dakika oynamadığını belirtti. Maçı kazanma arzusuyla mücadele edip fazlasıyla pozisyona girdiklerini aktaran İnan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık. Henüz galibiyet alamamış takımın hocası olarak bana ve oyuncu grubuma destek veren bir camiaya mahcubiyetim söz konusu. Onun dışında üzüntüm yok. İyi oyuncularımız var. Bugün sonuna kadar galibiyeti hak ettiler ama futbol bu, bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Nasip olmuyor. Ama bu oyuncular, bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa, bu sahada maç kaybetmeyeceklerine eminim. Tek üzüntüm, bu taraftarlara 3 puanı yaşatamamış olmak."

İstifa sorusu ve çalışma anlayışı

Bir basın mensubunun "Bu maç sonunda aklınızdan istifa geçti mi?" sorusuna İnan, zarar verdiğini hissettiği anda o takımda durmayacağını belirterek yanıt verdi. Futbolcu grubuyla çok çalıştığını ve her gün daha fazlasını yapmak için çabaladığını vurgulayan İnan, oyuncuların takıma geç katılmasından dolayı her hafta farklı bir ilk 11 ile sahaya çıktıklarını, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Pozisyonları sonuçlandırma anlamında sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Hakem kararları ve gelecek maç: Beşiktaş

Hakem kararlarına yönelik bir soru üzerine İnan, hakemin bazı pozisyonlarda yanlış kararlar verdiğini savundu ve eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Yanlış kararlar verdi, belki de maçın başından sonuna kadar. Böyle bir mahcubiyeti var. Ama bu mahcubiyetler ben buraya geldiğimden beri bu camia üzerinde Kocaelispor'a oluyor. VAR çağırıyor, penaltı verilmiyor. Belki VAR geldiğinden beri 1 veya 2 defa oldu ama bana denk geldi. Bugün de yine aslında kırmızı kart, aslında sarı kart olduğunu biliyor Ümit hoca ama maalesef hakemler cesaretli olamıyor. Niyetlerinden şüphe etmiyorum. İyi insanlar, iyi niyetliler, çalışıyorlar ama şu anda Türk futbolundaki bu kaos ortamında bir şeyleri dengelemeye çalışıyorlar bence maçı değil. Bu eleştiriyi yapabilirim sadece."

Gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin olarak İnan, rakibin güçlü bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Önümüzde Beşiktaş maçı var. Elbette bu takım kazanacak, bu takım iyi bir takım. Güzel günler göreceğiz. Beşiktaş maçı, zor bir karşılaşma. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Yenilmeyecek bir takım değil. Beşiktaş'ı yenebilmek için bu mücadelenin daha fazlasını göstermemiz lazım. Mücadele edeceğiz, nihayetinde de kazanacağız."

