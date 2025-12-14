Selçuk İnan: İlk isabetli şutta gol yedik — Kocaelispor 1-1 Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk İnan'ın değerlendirmesi

İnan, takımının oyunda üstün taraf olduğunu vurgulayarak, "Karagümrük son sırada ama özellikle kendi sahalarında oyun gücü olan, topa sahip olmaya çalışan, merkezde kalabalık olan ve dolayısıyla rakiplerine sıkıntı olan bir takım. Bizim ne yapacağımız çok önemliydi. Hepsine baktığınızda; oyunun genelinde hakim taraf bizdik. Neredeyse oyunu domine ettik. Geçmiş haftalara nazaran pozisyon üretmekte daha başarılıydık. Buna nazaran ilk isabetli şutta gol yedik. Oyuncularım bırakmadı, pes etmedi. Mücadelelerinden ve özellikle oyun gücü olarak isteklerinden dolayı onları tebrik etmek istiyorum" dedi.

Deplasman puanı ve takımın durumu

Deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu belirten İnan, "Lige yeni çıkmış takım olarak bugün belki de bu kadar kısa süre içinde bir oyun gücü oluşturmak, deplasmanlarda kendi oyununuzu rakibinize kabul ettirmek ve her maçı kazanmak için sahaya çıkmak oyuncular için tebriği hak ediyor. O yüzden onları tebrik ettim. Deplasmanda 1 puan çok değerliyken ben dahil bütün oyuncularımız üzülüyoruz. Ama diğer yandan övünmek lazım, iyi yoldayız. Bazen çok iyi pozisyonlar olsa bile maçı kazanamayabilirsiniz. Bugün geri döndük, 1 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

Serdar hamlesi ve stadyum zemini

Serdar-Petkovic değişikliğiyle ilgili olarak İnan, Serdar'ın dizinde sakatlık olduğunu ve değişiklik planlanırken oyuncunun oyuna devam etmek istediğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında gelen soruya ise "Ben burayı çok seviyorum. Taraftarın olmaması futbol zevki ve seyri açısından sıkıntılı olabilir ama zemin açısından iyiydi. Futbolcu olsam ilk bakacağım zemin olurdu. Oradan kurtarıyor" diyerek yanıt verdi.

Sakatlık ve oyuncu performansları

Can Keleş'in kasık sakatlığına rağmen fedakarlık yapıp oynadığını söyleyen İnan, bu hafta oyuncuyu dinlendirdiklerini aktardı. Kendi siniriyle topa vurduğu anla ilgili olaraksa, "Bu bende var. Pozisyon kaçmıştır, bir şey olmuştur. Oyuncularımızın performanslarının bazen iyi, bazen kötü olması beklediğim bir durum. Düşüşte olan bir oyuncuyu en yukarıya çekebilmek için uğraşıyoruz. Bizim takımımızda gözle görünür şekilde bu çok kötü performans sergiliyor diyeceğimiz adam yok" değerlendirmesinde bulundu.

Gol yolları ve ofansif değerlendirme

Ofansif sorunlara ilişkin İnan, "Bu konuda sizin kadar net bir yorum yapmıyorum. Gol yollarında sıkıntılarımız oluyor. Her maç farklı farklı değerlendiriyoruz. Pozisyona dönüşmeyen o kadar çok an vardı ki. Onları da kafamızda oynadığımızda önceki haftalara göre biraz daha iyimser oluyorum. Çok çalışıyoruz, oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Çok emek veriyoruz ama en nihayetinde oyuncuların bireysel yetenekleri de belirleyici oluyor, Fofana’nın attığı gol gibi. Sonraki haftalarda oyuncularımıza daha fazla öz güven vererek de sorun olarak görülen olayı düzeltme imkanımız olabilir. Maçın son 20 dakikasını 6-7 ofansif oyuncuyla bitirdik. Oyuncular zamanla daha kaliteli işler yapacak. Öyle umuyorum" şeklinde konuştu.

