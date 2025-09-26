Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da — Çocuk Futboluna 2,5 Milyon Dolar Yatırım

Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da

Çocuk futbolunun önde gelen organizasyonlarından Selectum Gold Cupın 2026 ayağı, 6-15 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Nanookfc Sport Capital Yönetim Kurulu Başkanı Adam Garipoğlu turnuvanın Antalya'nın Belek bölgesinde spor sahaları bulunan TSSFC firması ile ortaklaşa düzenleneceğini açıkladı.

Turnuva katılımcıları ve izleyiciler

Turnuvaya 10-15 yaş aralığındaki sporcular katılacak ve organizasyona Kanada, İspanya, Kore ve Kenya gibi ülkelerden ekiplerin katılması bekleniyor. Organizasyonun yaklaşık 150 scout ekibi tarafından takip edileceği bildirildi. Ayrıca 17-19 yaş arasında futbolcu olma şansı arayan gençler için deneme süreçleri de düzenlenecek.

Akademi, kış kampları ve uluslararası hedefler

Garipoğlu, Antalya'da kurulacak akademi ile yurt dışından sporcuları kış döneminde futbol kamplarına alacaklarını ve Türk futbolcuların yurt dışındaki takımlara transfer olmasına destek vereceklerini belirtti. Organizasyonun Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarlarıyla Antalya'nın spor turizmi portföyünü genişleteceği vurgulandı.

Güvenlik, tesis ve aile tercihleri

Garipoğlu, Kanada'daki ailelerin çocuklarını Antalya'ya göndermeye sıcak bakmasının sebeplerini iklim, profesyonellik, kaliteli oteller ve güvenlik olarak sıraladı. Meksika örneğine gönderme yapılarak ailelerin Antalya'yı tercih etmelerinin güvenlik ve sunduğu olanaklarla ilgili olduğu ifade edildi.

Yatırım ve destek

Turnuva ve akademi için Antalya'ya yapılacak yatırımın 2,5 milyon dolar olduğu açıklandı. Tanıtım toplantısına Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile çok sayıda spor insanı ve kulüp yetkilisi katıldı.

