Selectum Junior World Cup Antalya 2023 Sona Erdi

Antalya'nın gözde turizm merkezi Belek, bu yıl Selectum Junior World Cup Antalya organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 5 kıtadan 28 ülkenin temsil edildiği bu büyük etkinlik, 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcunun katılımıyla gerçekleşti.

İki gün önce Serik ilçesindeki Belek'te başlayan turnuvanın final karşılaşmaları, Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Stadyumu'nda yapıldı. Burada, farklı yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele eden takımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı.

Turnuvanın Kazananları

Bu yılki Selectum Junior World Cup Antalya’da 9 yaş altı kategorisinde Atakent Gelişimspor, 10 yaş altı kategorisinde Sporting Lizbon, 11 yaş altı kategorisinde ise Antalyaspor şampiyonluğa ulaştı. 12 yaş altı takımlarında Lech Poznan, 13 ve 14 yaş altı kategorilerinde Dinamo Moskova birincilik elde ederken, 15 yaş altı kategorisinde ise Stuttgart başarı gösterdi.

Dereceye giren takımlara ve oyunculara ödülleri, güzel bir ödül töreniyle takdim edildi. Sevinç ve gurur dolu anların yaşandığı organizasyon, büyük bir coşkuyla sona erdi.

Antalya'da düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi tamamlandı. Dereceye giren takımlara ve sporculara, kupa ve madalyaları verildi.

Antalya'da düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi tamamlandı. Dereceye giren takımlara ve sporculara, kupa ve madalyaları verildi.