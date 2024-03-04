Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalan takım belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçında gözler Semih Kılıçsoy'un üzerindeydi. Manchester City'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda gözlemci, 18 yaşındaki futbolcuyu tribünlerden izledi. Genç golcü için ilk Avrupa devlerinin Beşiktaş'ın kapısını çaldığı da bildirildi.





Dün akşam Dolmabahçe derbisinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sezonun en önemli galibiyeti genç Semih oldu. Serdar Topraktepe'nin 11'de forma giymeye başlayan ve Fernando Santos'un gelişiyle performansını daha da üst seviyeye taşıyan 18 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerini kendisine çekmeyi başardı.

11 GOLE KATKISI

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş'ta tüm müsabakalarda 25 kez forma giydi. Yıldız futbolcu, 25 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı. Siyah-beyazlı milli takımın 18 yaşındaki golcüsü, büyük potansiyelini şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine gösteriyor. Yavaş yavaş yarı ilgilenen kulüpler ortaya çıkmaya başlıyor.

DERBİDE İZLEDİLER

Siyah beyazlı takımın genç yıldızın derbide izci akını yaşandı. 18 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere Premier Ligi'nden Manchester City ve Arsenal scoutları, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, son olarak da İtalya'dan Juventus ve Napoli scoutları takip etti.

Semih Kılıçsoy'un peşinden giden izciler, raporlarını kulüplerine göndererek sezon sonuna kadar görevlerine devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalan ilk kulübün Borussia Dortmund olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların 18 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yakın zamanda Alman devleriyle iletişime geçeceği anlaşılıyor.