Semra Aksu, İlk Kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Olarak Öğrencilerle Buluştı

İlk Kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Öğrencilerle Buluştu

Atletizm tarihinde bir ilke imza atan Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Aksu, kariyerindeki başarılarını ve tecrübelerini paylaşarak genç sporculara ilham verdi.

Kariyer Başarıları ve Deneyimler

MSKÜ'den yapılan açıklamalara göre, Aksu, etkinlikte beden eğitimi öğretmenliği, olimpiyat sporculuğu, spor yöneticiliği ve belediye meclis üyeliği gibi çok çeşitli alanlardaki kariyerine dair bilgiler aktardı. Aksu, kariyeri boyunca kırdığı 100’den fazla rekor ile birlikte 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'nda Türkiye’yi temsil etti.

Etkinlik İçerisinde Öğrencilerin Soruları Cevaplandı

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Aksu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü kendine ilke edindiğini belirtti. Bu söz, onun spor hayatındaki felsefesinin temel taşlarını oluşturuyor.

Teşekkür Belgesi Taktimi

Etkinliğin sonunda, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve kadın öğretim üyeleri tarafından Aksu'ya teşekkür belgesi takdim edildi. Bu belgeler, Aksu'nun spor alanında sağladığı katkıları somut bir şekilde onurlandırmak amacıyla verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyerindeki başarıları anlattı.

İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyerindeki başarıları anlattı.