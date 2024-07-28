Sen Nehri'nde Triatlon Antrenmanları İptal Edildi

Sen Nehri'ndeki Triatlon Antrenmanları Kirlilik Nedeniyle İptal Edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında triatlon sporcularının Sen Nehri'nde gerçekleştirmeyi planladıkları antrenman, su kirliliği nedeniyle iptal edildi.

Su Kalitesi Testleri Endişe Verdi

Dünya triatlon federasyonu temsilcileri, nehirde yüzmenin sağlık açısından risk taşıdığına yönelik bir açıklama yaptı. Yapılan su kalitesi testleri sonucunda, Sen Nehri'nin mevcut durumu, sporcuların antrenman yapmasına uygun bulunmadı.

Yağmurun Etkileri

Organizasyonun açılış seremonisinden önce başlayan ve dün akşam saatlerine kadar süren yoğun yağışların ardından, nehirdeki kirliliğin arttığı bildirildi. Bu durum, triatlon antrenmanlarının iptaline yol açan ortak bir karara zemin hazırladı.