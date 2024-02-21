Şenol Güneş o ülkenin milli takımını çalıştırmaya gidiyor!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde dramatik Lugano mağlubiyeti sonrasında Şenol Güneş'le karşılıklı olarak anaşmaya varılarak ayrılık haberi geldi. Görevinden ayrılan teknik isim Güneş, bu zor dönemlerde ayrılmak zorunda kaldığına üzgün olduğunu ifade etti.

Beşiktaş bir aile olurken tekrar başarılı olacağına değinerek ortalığı toz dumana katarak kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak adına Beşiktaş'a zarar verileceğine değinilirken bir değişiklik olmadığı belirtildi.



GÜNEY KORE MİLLİ TAKIM

Yaklaşık 4.5 aydır başta 71 yaşındaki teknik adamın teknik direktörlüğüyle beraber takım ortaya çıkarken Şenol Güneş'in kurmalarıyla Güney Kore'nin devlet televizyonu KBS ile iletişim kurularak milli takımda görev almak istediğini ifade etti.





Şeref Çiçek açıklamalarında Güneş'e değinirken Güney Kore Futbol Federasyon'nun tekik direktörlülük koltğu için teklifler sunulurken Şenol Güneş'in kabul etmesine değinildi. Güneş'in yardımcısı olarak Şeref Çiçek'in Güneş'in Korece öğrenmeye başladığını ifade ederek Alman futbol adamı Jurgen Klinsmann ile yollar ayrılarak Uzak Doğu ülkelerinde yerli teknik adam arayışı içerisinde yer aldı.



FAVORİ İSİMLER

KFA Milli Takımlar Komitesi'nin yeni başkanı Chung Hae-sung, Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki teknik direktörünü seçimleri için hazırlıklar yapılırken gerçekleşecek toplantıya gözler ayrıldı. lsan HD FC Teknik direktörü Hong Myung-bo, Erkek Olimpiyat Takımı Teknik Direktörü Hwang Sun-hong ve Jeju United teknik patronu Kim Hak-bum favori isimler yer aldı.

