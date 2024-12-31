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Şenol Güneş'ten 2025 İçin Umut Dolu Mesaj

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yıl mesajında sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:27
Şenol Güneş'ten 2025 İçin Umut Dolu Mesaj

Güneş’ten Yeni Yıl Mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2025 yılına dair umut dolu bir mesaj yayımladı. Güneş, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni yılın insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Başarılarla Dolu Bir Yıl

Mesajında, 2025'in başarılı geçmesi için dileklerini belirten Güneş, "Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir," ifadelerini kullandı.

Güneş, Trabzonspor ailesinin tüm üyelerine ve futbolseverlere en içten dileklerini ileterek, yeni yılın yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönem olduğuna vurgu yaptı. "2025'in daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum," diyerek mesajını sonlandırdı.

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