Şenol Güneş'ten Hayal Kırıklığı Açıklaması: 'Üç Puansız Çıkmanın Üzüntüsünü Yaşıyoruz'

Trabzonspor Zorlu Maçın Ardından

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş: "Hayal Kırıklığı Yaşadık"

Güneş, "Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullanarak, kazanmak amacıyla geldiği maçı kaybettiklerinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Maçın ilerleyen dakalarında, gol atıncaya kadar oyunun belli bir denge içerisinde olduğunu kaydeden Güneş, "Golden sonra savunmada kalmamıza rağmen rakibin üstümüze gelmesine izin verdik. Aldığımız toplarla çıkamadık. Devrenin son dakikasında yediğimiz gol, morallerimizi bozdu" dedi.

Takımın Performansı Beklentilerin Altında

Güneş, takımın oyununu değerlendirirken, "Beklediğimiz oyunun altında oynadık. Bugün takım olarak rakibin isteğine cevap veremedik. Daha inançlı ve dirençli bir takım görmek istedik ama maalesef başaramadık." şeklinde konuştu.

Yaptıkları değişikliklerin oyuna etki etmediğini belirten Güneş, takımın bulunduğu durumdan çıkış yolu arayacaklarını vurguladı. "Kaybettiğimiz üç puan sadece bir puan kaybı değil; aynı zamanda oyun olarak da bizim için bir hayal kırıklığı. Oyuncularımız için de büyük bir travma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Camia, Büyük Sorumluluk

Güneş, Trabzonspor'un büyük bir camia ve büyük bir takım olduğunu belirterek, "Bu durumun başına gelmesini hiç kimse istemez. Hem oyuncular hem de ben sorumluluk taşıyoruz. Şu anki moral bozukluğunu tarif etmekte zorluk çekiyorum. Alt sıradaki takımlara karşı yaşadığımız puan kayıpları ciddi sorunlar doğurdu" diye ekledi.

Son olarak Güneş, taraftara verdikleri sözlerin arkasında durmak istediklerini; ancak pek çok maçta hücumda ve savunmada yaşanan sorunların bunu engellediğini ifade etti. "Şu andaki durumumuz bir hayal kırıklığıdır" diyerek sözlerini tamamladı.