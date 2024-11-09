DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.626.538,98 -0,18%

Şenol Güneş'ten Hayal Kırıklığı Açıklaması: 'Üç Puansız Çıkmanın Üzüntüsünü Yaşıyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyet sonrası hayal kırıklığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:44
Şenol Güneş'ten Hayal Kırıklığı Açıklaması: 'Üç Puansız Çıkmanın Üzüntüsünü Yaşıyoruz'

Trabzonspor Zorlu Maçın Ardından

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş: "Hayal Kırıklığı Yaşadık"

Güneş, "Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullanarak, kazanmak amacıyla geldiği maçı kaybettiklerinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Maçın ilerleyen dakalarında, gol atıncaya kadar oyunun belli bir denge içerisinde olduğunu kaydeden Güneş, "Golden sonra savunmada kalmamıza rağmen rakibin üstümüze gelmesine izin verdik. Aldığımız toplarla çıkamadık. Devrenin son dakikasında yediğimiz gol, morallerimizi bozdu" dedi.

Takımın Performansı Beklentilerin Altında

Güneş, takımın oyununu değerlendirirken, "Beklediğimiz oyunun altında oynadık. Bugün takım olarak rakibin isteğine cevap veremedik. Daha inançlı ve dirençli bir takım görmek istedik ama maalesef başaramadık." şeklinde konuştu.

Yaptıkları değişikliklerin oyuna etki etmediğini belirten Güneş, takımın bulunduğu durumdan çıkış yolu arayacaklarını vurguladı. "Kaybettiğimiz üç puan sadece bir puan kaybı değil; aynı zamanda oyun olarak da bizim için bir hayal kırıklığı. Oyuncularımız için de büyük bir travma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Camia, Büyük Sorumluluk

Güneş, Trabzonspor'un büyük bir camia ve büyük bir takım olduğunu belirterek, "Bu durumun başına gelmesini hiç kimse istemez. Hem oyuncular hem de ben sorumluluk taşıyoruz. Şu anki moral bozukluğunu tarif etmekte zorluk çekiyorum. Alt sıradaki takımlara karşı yaşadığımız puan kayıpları ciddi sorunlar doğurdu" diye ekledi.

Son olarak Güneş, taraftara verdikleri sözlerin arkasında durmak istediklerini; ancak pek çok maçta hücumda ve savunmada yaşanan sorunların bunu engellediğini ifade etti. "Şu andaki durumumuz bir hayal kırıklığıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımlarından Üç Galibiyet
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı 444. Resmi Maçına Çıkıyor
3
Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti
4
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u Farkla Yendi
5
İzmir Spor Zirvesi'nde Futbolun Efsaneleri Buluştu
6
Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yüzmede Kadınlar 50 Metre Serbest Altın Madalya Sahibinin Adı Sarah Sjoestroem

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek