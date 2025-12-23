Şenol Güneş: "Yurt dışından iki teklif vardı, kabul etmedim"

Trabzonspor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Trabzon’da bir lisede düzenlenen söyleşide hayatı, meslek anlayışı ve Türk futboluna dair değerlendirmelerini paylaştı. Söyleşi öncesinde bir horon ekibi tarafından karşılanan Güneş, öğretmen kimliği ve spor adamı tecrübesiyle katılımcılara önemli mesajlar verdi.

Eğitim, itibar ve antrenörlük yılları

Güneş, Türk teknik direktörler arasında 1056 maçla en fazla karşılaşmaya çıkan isimlerden biri olduğuna değinirken, rakamlara fazla takılmadığını belirtti. Yaklaşık 38 yıldır antrenörlük yaptığını ve futbolculuk dönemiyle bu sürenin daha da arttığını hatırlattı. Çocukluk döneminde futbola bakışın ve imkanların sınırlı olduğuna vurgu yapan Güneş, "Eğitimde, tesiste, malzemede ciddi eksiklikler vardı. Futbola bakış da olumsuzdu. Bu ortamda hem eğitimimi alarak hem de işimi iyi yapmaya çalıştım. Bunun karşılığını bugün Türkiye’nin her yerinde, hatta dünyada görüyorum. En büyük sermayem itibarım" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda magazinleşme ve yeniden yapılanma çağrısı

Futbolun giderek magazinleştiğine dikkat çeken Güneş, "Zaman zaman verdiğimiz mesajların yerini magazin aldı. Gündem futbolun dışına kaydı. Futbolun ekonomik tarafı kullanılırken, buna bağlı olarak kirlenme tarafına fazla kaçıldı. Üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Antrenörler, oyuncular ve hakemler olarak futbola sahip çıkamadık. Yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç var. Türk futbolu ortak değerimizdir, erozyona uğrarsa herkes zarar görür" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor’un geleceği

Mevcut durumunu da değerlendiren Güneş, Trabzonspor’un bir marka olduğunu vurgulayarak geçmişten ders alınması gerektiğini söyledi. Mazeretlerle yol alınamayacağını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Biraz iyi gidince çok iyiyiz, kötü gidince de bizden bir şey olmaz diyoruz' sözlerinin doğru olmadığını ifade eden Güneş, Trabzonspor’un ekonomik, idari, sosyal ve teknik gerçeklerinin olduğunu dile getirdi. Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek oyuncuların kazanılması gerektiğini, kişilere göre değil doğru planlama ile yol alınması gerektiğini aktardı. "Hiçbir oyuncuyu büyütmeden ya da küçültmeden takım için değerlendirmeliyiz. Fatih Hoca’nın bunu iyi yapacağına inanıyorum. Trabzonspor’un önünün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yurt dışından gelen teklifler

Güneş, kendisine gelen transfer teklifleriyle ilgili soruyu yanıtlayarak, yurt dışından iki takımdan teklif aldığını ancak kabul etmediğini açıkladı. Bu tür konuların magazinleştiğini belirten Güneş, "Çalışmayacağım desem yarın çalışırsan derler, çalışacağım desem kulüp bulamadı derler. Dedikodu çok olduğu için susmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

