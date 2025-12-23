DOLAR
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş — Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Yarı Eşitlik

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:14
Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakika: Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek’in gelişine yerden vuruşu yandan auta gitti.

18. dakika: Savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski’nin vuruşu üstten auta çıktı.

33. dakika — GOL: Kaleye sırtı dönük olan Abraham’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny’nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık’ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu. Beşiktaş 0-1

42. dakika: VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür’ün Abraham müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

43. dakika — PENALTI ve GOL: Penaltıyı kullanan Asensio, yerden sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe 1-1

Hakemler

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Kadrolar

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş, Alaettin Ekici

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller

Goller: Marco Asensio (dk. 43 pen.) (Fenerbahçe), Vaclav Cerny (dk. 33) (Beşiktaş)

Sarı kartlar

Sarı kartlar: Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Devrim Şahin, Tammy Abraham (Beşiktaş)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

