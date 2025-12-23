Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş — Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Yarı Eşitlik
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakika: Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek’in gelişine yerden vuruşu yandan auta gitti.
18. dakika: Savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski’nin vuruşu üstten auta çıktı.
33. dakika — GOL: Kaleye sırtı dönük olan Abraham’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny’nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık’ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu. Beşiktaş 0-1
42. dakika: VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür’ün Abraham müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
43. dakika — PENALTI ve GOL: Penaltıyı kullanan Asensio, yerden sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe 1-1
Hakemler
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Kadrolar
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş, Alaettin Ekici
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham
Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ahmet Sami Bircan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller
Goller: Marco Asensio (dk. 43 pen.) (Fenerbahçe), Vaclav Cerny (dk. 33) (Beşiktaş)
Sarı kartlar
Sarı kartlar: Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Devrim Şahin, Tammy Abraham (Beşiktaş)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU İLK HAFTA MAÇINDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ.