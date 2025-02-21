Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda finale çıkarak gümüş madalya elde etti. Taha Akgül, başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:14
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, finalde ev sahibi ekip ile karşılaştı ve gümüş madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Tahran'da Gümüş Madalya Sevinci

Başkent Tahran'da yapılan organizasyonda milli takım, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Serbest Güreş Milli Takımı, turnuva boyunca Ermenistan'ı 8-2, İran'dan Bank Ghardeshari takımını 7-3 ve Tacikistan'ı 8-2 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise, İran'ın Bank Shahr eki ile karşı karşıya geldi ancak mücadeleden 9-1 mağlup ayrılarak, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Akgül: "İlk Uluslararası Kupamızı Kazandık"

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Milli takımımız genç bir ekiple finale kaldı. Genç arkadaşlarımızın gösterdiği bu başarı bizleri mutlu etti. Göreve geldikten sonra ilk uluslararası kupamızı kazandık," dedi. Akgül ayrıca, "İran'da güreş ata sporu. Burada halk, bizi gerçekten güzel bir şekilde karşıladı. Ekibimiz, üç takımı yenerek finale kaldı ve ilk yurt dışı müsabakamda güzel bir başlangıç yapmış olduk." şeklinde ifadelerine devam etti.

İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı, finalde ev...

İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı, finalde ev sahibi rakibine kaybetti ve gümüş madalya elde etti. Özel davetli olarak organizasyonda yer alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e çerçeveli fotoğrafı hediye edildi.

İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı, finalde ev...

İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı, finalde ev sahibi rakibine kaybetti ve gümüş madalya elde etti. Özel davetli olarak organizasyonda yer alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e çerçeveli fotoğrafı hediye edildi.

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