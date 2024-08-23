Sercan Yıldırım, Teknik Direktör Olma Hedefiyle Yeşil Sahalara Dönüyor

Sercan Yıldırım'ın Teknik Adamlık Hedefleri

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, spor kariyerine teknik direktörlük yaparak devam etme hedefinde kararlılığını sürdürüyor. Bursaspor ve Galatasaray gibi ünlü takımlarda Süper Lig şampiyonlukları yaşamış olan 34 yaşındaki Yıldırım, futbol tutkusunu hiç kaybetmedi.

Bursaspor ve Yeni Yetenekler

Bursa'da sahip olduğu Uludağ Spor Kulübü ve kendi adını taşıyan futbol akademisi ile hem erkek hem de kadın kategorilerinde futbolcular yetiştirmeye devam eden Yıldırım, İngiltere ve Almanya'da eğitim almayı planlıyor.

Yıldırım, bu konuda yaptığı açıklamada, "Yurt dışında staj ve eğitim fırsatları arıyorum. Bu süreçte kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

Bursaspor’a Dönüş Hayali

Yıldırım, teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, Bursaspor ile başarı öyküleri yazmak istediğini vurguladı. "Eğer Bursaspor'a hizmet etme fırsatım olursa, çok daha büyük hedeflere ulaşabileceğimi düşünüyorum." şeklinde ifade etti.

Yarışma Programı Deneyimi

Sercan Yıldırım, bir yarışma programında yer alarak daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. "Adrenalini ve sahneye çıkmayı seviyorum." diyen Yıldırım, Acun Ilıcalı ile katıldığı programların hayatında önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

"Orada gördüğüm ilgiyi ve karşılığı unutamam. Futbol bilmeyen insanlar bile beni tanıdı." ifadeleriyle kariyer yolculuğunu tamamladı.

A Milli Futbol Takım'nın eski oyuncularından olan bir dönemin yıldız ismi Sercan Yıldırım, bıraktığı futbolculuk kariyerini teknik adam olarak devam ettirmek istiyor. Bursa'da sahibi olduğu Uludağ Spor Kulübü ve kendi adına kurduğu futbol akademisinde hem erkek hem kadın kategorilerinde futbolcu yetiştirmeye devam eden Yıldırım, AA muhabirine hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takım'nın eski oyuncularından olan bir dönemin yıldız ismi Sercan Yıldırım, bıraktığı futbolculuk kariyerini teknik adam olarak devam ettirmek istiyor. Bursa'da sahibi olduğu Uludağ Spor Kulübü ve kendi adına kurduğu futbol akademisinde hem erkek hem kadın kategorilerinde futbolcu yetiştirmeye devam eden Yıldırım, AA muhabirine hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takım'nın eski oyuncularından olan bir dönemin yıldız ismi Sercan Yıldırım, bıraktığı futbolculuk kariyerini teknik adam olarak devam ettirmek istiyor. Bursa'da sahibi olduğu Uludağ Spor Kulübü ve kendi adına kurduğu futbol akademisinde hem erkek hem kadın kategorilerinde futbolcu yetiştirmeye devam eden Yıldırım, AA muhabirine hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.