Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığı İçin Adaylık İmzasını Aldı

Serdal Adalı, Adaylık Sürecini Resmi Olarak Duyurdu

Beşiktaş Kulübü, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanıyor. Bu süreçte başkanlık için aday olan eski yönetici Serdal Adalı, adaylık için gerekli imza sayısına ulaştığını müjdeledi.

Teşekkür Mesajı Paylaştı

Serdal Adalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Beşiktaş'ın başkanlık makamına aday olabilmemiz için genel kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.” şeklinde ifadelerde bulundu. Adalı, imza veren genel kurul üyelerine teşekkür ederek, “Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren genel kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.” dedi.

Adalı, destek verenlere hitaben, “Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz.” sözleriyle güvence verdi.