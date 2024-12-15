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Serdal Adalı: Beşiktaş'ın İtibarını Geri Kazandıracağız

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, kulübün itibar kaybını geri kazandırmak için projelerini anlattı. Taraftarların gönlündeki isim Sergen Yalçın.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:06
Serdal Adalı: Beşiktaş'ın İtibarını Geri Kazandıracağız

Serdal Adalı'dan Beşiktaş'a Güçlü Proje Taahhüdü

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'taki olağanüstü seçimli genel kurulda, kulübün son bir yıl içinde maddi ve manevi açıdan büyük itibar kaybı yaşadığını savunarak, seçilmeleri durumunda bu durumu tersine çevireceklerini açıkladı.

Kötü Yönetim Sorunu ve Gelecek Planları

Uygunsuz yönetim sonucu kulübün idari ve sportif açıdan sıkıntılar yaşadığını belirten Adalı, "Son bir senede yaşananların üstesinden geleceğiz. Kimse içini rahat tutmasın; Beşiktaş'ın itibarını geri kazanacağız." dedi.

Sergen Yalçın ile Çalışmayı Hedefliyor

Başkan seçilmesi durumunda Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini vurgulayan Adalı, "Sergen, bu camianın önemli bir parçası. Yerli ya da yabancı tüm teknik direktörler ile görüşeceğim." diye konuştu.

Transfer Planları ve Bütçe Yönetimi

Serdal Adalı, ara transfer döneminde kadroyu güçlendireceklerini bildirerek, "Beşiktaş'ın bütçesine yük getirmeden transfer yapacağım. Amacımız her sezon şampiyon olmak." şeklinde görüş belirtti.

Mali Sürdürülebilirlik İçin Projeler

Mevcut başkan ve rakibi Hüseyin Yücel'in borç konusundaki sözlerini eleştiren Adalı, "Geldiğimizde ödemeleri gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ta hiç kimsenin parası kalmaz." dedi.

İttifak ve Birliktelik Çağrısı

Son 25 yıldır kulüpteki bölünmelere dikkat çeken Adalı, birlik ve beraberliği sağlayarak camia için ortak bir yol haritası izleyeceklerini ekledi.

Hukuki Süreçler ve İddialar

Hasan Arat’ın başkanlığı döneminde yaşanan yolsuzluk iddialarını yanıtlayan Adalı, "Bağımsız kuruluşlardan inceleme yaptıracağım. Beşiktaş'ın çıkarlarını koruyacağım." ifadesini kullandı.

Sonuç

Beşiktaş için güçlü bir yönetim anlayışının gerektiğini vurgulayan Adalı, maddi zorlukların üstesinden gelebileceklerini belirtti ve geçmişin hatalarından ders alarak kulübü yeni bir yola sokma hedefine odaklandıklarını söyledi.

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