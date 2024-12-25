Serdal Adalı, Beşiktaş Yönetim Kurulunu Tanıttı ve İki Sponsorla Protokol İmzaladı

Serdal Adalı, Beşiktaş Yönetimini Tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulunu tanıttı. Adalı, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda iki sponsorla ön protokol de imzaladı.

Doğru Seçimler İçin Zaman Kayıplarına Yer Yok

Toplantıda konuşan Adalı, "Camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın zorlu dönemlerden geçtiğini belirten Adalı, "Hepimizin en büyük ve ortak dileği, camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmak" dedi.

Yönetim Kurulu Kadrosu

Adalı, Beşiktaş'la ilgili her konuyu detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve yönetime gelmeleri halinde "Futboldan mali yapıya, iletişimden tesislerimize kadar her alanda çalışmalara başlayacağız" açıkladı. Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler ise:

- Hakan Daltaban

- Murat Kılıç

- Çağatay Abraş

- Orhan Özalp

- Mustafa Mollaoğlu

- Uğur Fora

- Kaan Kasacı

- Merve Öztopaloğlu

- Özkan Arseven

- Toygun Batallı

- Esra Sayın

- İbrahim Sağlam

- Görkem Bilgi

- Selahattin Solmaz

- Turgut Koç

Yeni Sponsorluk Anlaşmaları

Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttıktan sonra dijital yayın platformu Gain ve inşaat şirketi RAMS ile ön protokol imzaladı. Bu gelişmeyle, Beşiktaş için yeni sponsorluklar oluşturmayı ve bu anlaşmalarla kulübün başarılarını pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Adalı, anlaşmanın detayları hakkında şunları söyledi: "Kulübümüzün branşları ve altyapılarını güçlendirecek iş birlikleri yapmayı planlıyoruz. Ayrıca genç taraftarlarımız için daha ulaşılabilir bilet fiyatları sunmayı istiyoruz".

Gain Medya Basın İlişkileri Direktörü Seda Ulu, Adalı'nın başkan seçilmesi durumunda sponsorluk anlaşmasının yürürlüğe gireceğini belirtti. RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Cem Ciritci de, "Bu anlaşmanın Türk sporuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünde 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.

Beşiktaş Kulübünde 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.