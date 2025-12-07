Serdar Dursun: 'Bence çoğu bilmeden oynadı' — Kocaelispor'dan bahis açıklaması

Maçın ardından değerlendirme

Kocaelispor'un golcüsü Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig 15. haftasında sahalarında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maç 0-0 sona ererken Dursun, takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Serdar Dursun, 'Takımımla gurur duyuyorum. Önceden bir puana seviniyorduk, bugün bir puan bize mağlubiyet gibi geldi. Son 8 maçta 17 puan topladık. İç sahada inanılmaz bir performansımız var; bugün de gol yemedik. Dakika 1'den 90'a kadar üstün olan bizdik, topa sahip olma oranımız yüzde 70'e yakındı. Şutlarımız daha fazlaydı ama gol eksikti. Son 20-30 metrede son paslar, son ortalar ve verkaçları daha iyi yapmamız gerekiyor,' diye konuştu.

Karambol pozisyonu ve takımın seviye atlaması

Dursun, maçtaki karambol pozisyonunu tekrar izlediğini belirterek, 'Tayfur tam topa vuruyordu, son anda benim önüme düştü. Tam ben vuracağım vuramadım, en son Karol'a gitti. Dakika 48'di. Böyle maçlarda o golü attığın anda skor 3-4'e gidilebilirdi. Kasımpaşa çok zaman geçirdi. Bu da demek oluyor ki Kocaelispor artık seviye atladı; hem futbol hem büyüklük hem de taraftar olarak,' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dursun, iç sahada son dört maçta 12 puan aldıklarını ve takımın geldiği noktadan memnun olduğunu vurguladı: 'Bugün 1 puan aldık ama sanki yenilmişiz gibi bir hava var. Bu da takımın nereye geldiğini gösteriyor. İnşallah Karagümrük ve Antalya maçlarını da kazanıp ilk yarıyı iyi kapatmak istiyoruz.'

Yükselişin sırrı: Adaptasyon, kalite ve plan

Takımın yükselen grafiğine ilişkin Dursun, 'Takım inanılmaz çalışıyor. Selçuk Hoca ve ekibi bizi her an rahat bırakmıyor. İlk 7 maçta 2 puanımız vardı, son 8 maçta 17 puanımız var. Oyuncular artık birbirleriyle kaynaştı. Çoğu ilk defa ülkemize geldi, alışma süreci vardı. Daha çok koşuyoruz, daha çok istiyoruz, iyi baskı yapıyoruz. Adaptasyon, kalite ve plan diyebilirim,' şeklinde konuştu.

Bahis soruşturmalarına yorum

Bahis soruşturmalarıyla ilgili olarak Dursun, oyuncular için üzüntüsünü belirtti ve şunları söyledi: 'Bence çoğu bilmeden oynadı. Yurt dışında, mesela Almanya'da kendi ligine ve kupa maçına bahis oynanamıyor; Türkiye'de ise sözleşmede profesyonel futbolcuların oynayamayacağı yazıyor. Çoğu bunu bilmiyordu; çoğu belki suçsuzdur, günahsızdır. Buna üst taraf ve federasyon karar verecek. Oyuncular için üzgünüm çünkü yaptıkları işten mahrum kalıyorlar, bu gereksiz bahis olayı yüzünden.'

Son olarak Dursun, takımında böyle bir sorunun olmamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, 'İyi ki bizim takımda sıkıntı yok. Biz bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz,' dedi.

SERDAR DURSUN, KASIMPAŞA MAÇININ ARDINDAN BAHİS SORUŞTURMALARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞARAK, "BENCE ÇOĞU BİLMEDEN OYNADI. AVRUPA’DA KENDİ LİGİN VE KUPA DIŞINDAKİ MAÇLARA BAHİS OYNANABİLİYOR. BELKİ ÇOĞU SUÇSUZ, GÜNAHSIZDIR. OYUNCULAR İÇİN ÜZGÜNÜM" DEDİ.