Serdar Dursun'dan Çiftetelli Şovu: Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 14. hafta açılışında Serdar Dursun'un ilk yarı golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi; Dursun sahada çiftetelli oynadı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:29
Maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Kocaelispor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, Serdar Dursun tarafından ilk yarıda kaydedildi.

Kutlamalar ve atmosfer

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-siyahlılar galibiyeti taraftarlarıyla coşkuyla kutladı. Oyuncular tribünlere giderek birbirini tebrik etti, ardından soyunma odasına yöneldi.

Takımın maçtaki tek golünü atan Serdar Dursun ise saha içinde kalarak çiftetelli müziği eşliğinde dakikalarca kutlama yaptı ve taraftarlarla birlikte coşkuyu sürdürdü.

