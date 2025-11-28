Serdar Dursun'dan Çiftetelli Şovu: Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği
Maçın özeti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Kocaelispor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, Serdar Dursun tarafından ilk yarıda kaydedildi.
Kutlamalar ve atmosfer
Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-siyahlılar galibiyeti taraftarlarıyla coşkuyla kutladı. Oyuncular tribünlere giderek birbirini tebrik etti, ardından soyunma odasına yöneldi.
Takımın maçtaki tek golünü atan Serdar Dursun ise saha içinde kalarak çiftetelli müziği eşliğinde dakikalarca kutlama yaptı ve taraftarlarla birlikte coşkuyu sürdürdü.
