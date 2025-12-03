Serdar Dursun'dan Kocaelispor'a Özür: Derbiyi Tribünden İzledi, 'Yanlış Anlaşıldım'

Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden izlediği için tepki sonrası sosyal medya paylaşımını silip Kocaelispor camiasından özür diledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:53
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünden izlemesi sonrası gelen tepkiler üzerine sosyal medya paylaşımını silmiş ve bugün kupa maçı öncesinde camiaya yönelik açıklama yaparak özür diledi.

Tribünden izledi, paylaşımı kaldırdı

Dursun, açıklamasında organizasyonel bir davet nedeniyle maça katıldığını belirterek, "Bizi maça Fenerbahçe Kulübü davet etti. Eski oyuncularını çağırdı. Ben de o yüzden orada, statta bulundum. Evim de yakın. Futbolu çok seven biriyim ve maçlara gider izlerim. Bu da büyük bir derbiydi. Fenerbahçe geçmişim de var. Bence maça gitmemde hiç bir sıkıntı yok. Her insan, her sporcu maçlara gitmeli" dedi.

Türkiye'deki algıya tepki

Türkiye'deki futbol iklimine değinen Dursun, transfer sonrası yöneltilen suçlamalara karşı tepkili olduğunu söyledi: "Türkiye'de bir algı var. Bir takımdan transfer oldun mu, eski takımına karşı müsabakalarda 'yatıyorsun' derler. Bu durumu Selçuk hocaya da yaptılar. 'Galatasaray'ın 6 puanı garanti' dediler. Galatasaray'a maç vereceğini düşündüler. Türkiye'de böyle söylemler var. 2026'ya giriyoruz ve bence artık bu zihniyetten vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü biz sporcular onurlu insanlarız."

Özür ve pişmanlık

Dursun, en büyük hatasının paylaşım yapmak olduğunu belirterek pişmanlığını dile getirdi: "Bence tek hatam story paylaşmak oldu. Keşke paylaşmasaydım. Bana sorun olduğu söylenince paylaşımımı kaldırdım. Tek bir Kocaelispor taraftarını incittiysem kusura bakmasınlar. Benim öyle bir zihniyetim yok."

Normalleşme çağrısı

Lig ve kulüp bağlılığına vurgu yapan deneyimli golcü, taraftarlara güvence verdi: "Kanımın son damlasına kadar savaşıyorum. İçleri rahat olsun. Düzgün kişilikleriz." Ayrıca maçlara gitmenin normalleşmesi gerektiğini savunan Dursun, "Her insan, her sporcu maçlara gitmeli... Herkes bu konuya bağlamaya çalışıyor. Kocaelispor taraftarını kızdırmaya çalışıyorlar. Kocaelispor camiası rahat olsun. Ben her zaman kanımın son damlasına kadar bu kulüp için mücadele ederim" ifadelerini kullandı.

