Serdar Dursun: "İnanılmaz bir yükselişimiz var" — Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig | 14. hafta

Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü kaydeden Serdar Dursun, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serdar Dursun, bu sezon ikinci golünü attıktan sonra duygularını şöyle dile getirdi:

"Kulüp olarak çok mutluyuz. Şu an inanılmaz bir başarı var. Son 7 haftaya bakarsak ligin en iyi takımıyız. İnanılmaz bir yükselişimiz var. Futbolculara, teknik ekibe, başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Bugün aslında cezalıydık ama taraftarımız sağ olsun öyle bir şey hissettirmediler bize. Kocaelispor taraftarı daha iyi şeylere layık. İnşallah bunun üstüne koyacağız ve daha da iyi olacağız. Çok mutluyuz. Bugün bence haklı bir galibiyet aldık. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar üstün olan taraftık. Belki ikinci golü atabilirdik. Takım olarak gururluyuz. Ben de çok mutluyum; gol attım ve takıma galibiyeti getirdi. İnşallah böyle devam edeceğiz"

Deneyimli forvet, takımın son haftalardaki performansını vurgulayarak "Son 7 haftaya bakarsak ligin en iyi takımıyız" ifadelerini kullandı ve taraftara teşekkür etti.

Sağlık durumu

Geçen haftaki maçta yaşadığı diz sakatlığıyla ilgili soruya Serdar Dursun şu yanıtı verdi:

"Geçen hafta da olmuştu. Menüsküsüm yine sıkıştı. O anda dua ettim. Devre arası tam oyundan çıkıyordum, hoca geldi. ‘Çıkıyorum’ diyecektim ki Allah nasip etti açıldı. Yarın iğne olacağım. Hafif bir sakatlık işte, arada takılıyor. İnşallah başıma daha da gelmez"

Oyuncu, sakatlığın hafif olduğunu ve iğne tedavisiyle sahalara dönmeyi hedeflediğini belirtti.

OCAELİSPOR’A GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ KAYDEDEN SERDAR DURSUN, "SON 7 HAFTAYA BAKARSAK LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ. İNANILMAZ BİR YÜKSELİŞİMİZ VAR. ÇOK MUTLUYUZ" DEDİ.