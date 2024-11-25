DOLAR
34,57 -0,1%
EURO
36,27 -0,73%
ALTIN
2.969,26 1,22%
BITCOIN
3.395.985,29 -1,45%

Serdar Sumer, Davis Kupası'nda İlk Türk Şahin Gözü Hakemi Oldu

Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde 'şahin gözü hakemliği' yapan ilk Türk oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:28
Serdar Sumer, Davis Kupası'nda İlk Türk Şahin Gözü Hakemi Oldu

Serdar Sumer, Tarihe Geçti

Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu. Türkiye Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış maçında ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı.

Gurur Verici Bir Deneyim

Sumer, turnuvada yalnızca iki adet şahin gözü hakemi bulunduğunu belirterek, "Onlardan biri olmak gerçekten çok gurur verici" ifadelerini kullandı. Bu başarı, uluslararası arenada Türk tenisinin yükselişini ve kalitesini de gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6 Yaşındaki Anka Deniz Bal, Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
2
Liverpool Liderliğini Pekiştirdi, Premier Lig'de Fark Açıldı
3
Serdar Sumer, Davis Kupası'nda İlk Türk Şahin Gözü Hakemi Oldu
4
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı
5
Türk Takımları Avrupa Voleybol Kupalarında Mücadele Verecek
6
Türkiye Kaykay Federasyonu, Kael Hill ile Anlaşmayı Yeniledi
7
Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Tarihe Geçmek İstiyor

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı