Serdar Sumer, Davis Kupası'nda İlk Türk Şahin Gözü Hakemi Oldu

Serdar Sumer, Tarihe Geçti

Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu. Türkiye Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış maçında ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı.

Gurur Verici Bir Deneyim

Sumer, turnuvada yalnızca iki adet şahin gözü hakemi bulunduğunu belirterek, "Onlardan biri olmak gerçekten çok gurur verici" ifadelerini kullandı. Bu başarı, uluslararası arenada Türk tenisinin yükselişini ve kalitesini de gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.