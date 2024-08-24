Serdar Yıldırım, 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Kupasının Sahibi Oldu

59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde Zafer Serdar Yıldırım'ın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri',nde başpehlivanlık unvanını Serdar Yıldırım elde etti. Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 14 farklı kategoride yaklaşık 600 güreşçinin katılımıyla Akbalık Er Meydanı'nda gerçekleşti.

Heyecan Dolu Final Müsabakası

Finalde geçen yılın şampiyonu Serdar Yıldırım, Yunus Emre Yaman ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren zorlu mücadelede Yıldırım, rakibini yenerek başpehlivanlığını ilan etti.

Akyazı Belediye Başkanı Soykan'dan Açıklama

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı açıklamada, sporcuları Yıldırım'ın başarılarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Soykan, "Gençlerin yağlı güreşe olan ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapmalıyız. Her yıl organizasyonumuzu geliştiriyor ve daha iyi hale getirmeye çaba gösteriyoruz. Bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde 4 ayrı yerde yağlı güreş müsabakaları düzenleniyor ve burada da 20 başpehlivan mücadele etti. Organizasyonu kazasız tamamlayabildiğimiz için mutluyuz," dedi.

Başpehlivan Yıldırım'ın Hedefleri

Başpehlivan Serdar Yıldırım, iki kez üst üste başpehlivan unvanını kazanmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Hedefim, Tarihi Kırkpınar'da kemeri kazanmak. Bu başarıyı ve mutluluğu orada da yaşatmayı umuyorum," ifadelerini kullandı.

Ödül Töreni

Başkan Soykan ve protokol üyeleri, etkinlik sonunda dereceye giren güreşçilere madalyalarını taktılar.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Sakarya'da Akyazı Belediyesince düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 14 kategoride 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 600 güreşçi, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Final maçında geçen senenin başpehlivanı Serdar Yıldırım (sağda) ve Yunus Emre Yaman (solda) karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren müsabakada Yıldırım rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.