Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi

Serebral palsili paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in annesi, 22 yıldır oğlunun yanından ayrılmıyor. Eğilmez, 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:41
Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi

Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, annesi Nuray Eğilmez ile birlikte 22 yıldır spor hayatında büyük bir dayanışma içinde. Oğlunun antrenmanları ve yarışmalarında yanından ayrılmayan Nuray Eğilmez, Mehmet ile gurur duyduğunu belirtiyor.

27 yaşındaki Eğilmez, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun oldu ve 2013 yılında paralimpik yarışlarına katılarak spor kariyerine adım attı. 2017'de milli takıma seçilen Eğilmez, ay-yıldızlı formayı ilk kez Almanya'da giydi.

2028 Paralimpik Oyunları Hedefi

Milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile sıkı bir şekilde çalışarak, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönmeyi hedefleyen Eğilmez, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hayalini taşıyor. Eğilmez, yüzerken hissettiği özgürlüğü, sertifikasyonlu bağımsızlık olarak tanımlıyor.

Eğilmez, "Benim için karadan çok, su daha özgür bir ortam. Serebral palsili bireylere spor yapmayı tavsiye ediyorum. Engeller aşılır, yeter ki herkes başarmak istesin," diyerek sporun sağladığı faydaları vurguluyor.

Anne Nuray Eğilmez'in Destekleyici Rolü

Oğlu 2 yaşındayken serebral palsi teşhisi konulduğunu belirten Nuray Eğilmez, Mehmet'in 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne katılmasıyla daha fazla antrenman yapma ve yarışma fırsatı bulduğunu ifade etti. Her sabah erken saatlerde havuza gitmeleri gerektiğini belirten Eğilmez, "Oğluma bu hastalığın teşhisi konulduğunda çok üzülmüştüm ama yüzme sayesinde hayatımız değişti. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Ağır engeli olduğu için her koşulda yanındayım," dedi.

Nuray Eğilmez, engelli bireylerin hayata katılmasının önemine dikkat çekerek, "Engelli çocuklarımız var diye utanmak yerine onları dışarı çıkarmalıyız. Birçok spor dalı var, onlarla ilgilensinler. Çocuklarımız kapanmasın, ailelere büyük görev düşüyor," şeklinde konuştu.

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in (fotoğrafta) annesi Nuray...

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in (fotoğrafta) annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in (fotoğrafta) annesi Nuray...

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in (fotoğrafta) annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıkları Başlattı
2
MHK Hakem Gelişim Programı ve Mentör Semineri Başarıyla Gerçekleştirildi
3
Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi
4
Gençlerbirliği'nin Süper Lig Yürüyüşü Hız Kesmeden Devam Ediyor
5
2025 NBA All-Star Maçında İlk 5'ler Belli Oldu
6
2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da!
7
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Konya'da Devam Ediyor

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık