Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, annesi Nuray Eğilmez ile birlikte 22 yıldır spor hayatında büyük bir dayanışma içinde. Oğlunun antrenmanları ve yarışmalarında yanından ayrılmayan Nuray Eğilmez, Mehmet ile gurur duyduğunu belirtiyor.

27 yaşındaki Eğilmez, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun oldu ve 2013 yılında paralimpik yarışlarına katılarak spor kariyerine adım attı. 2017'de milli takıma seçilen Eğilmez, ay-yıldızlı formayı ilk kez Almanya'da giydi.

2028 Paralimpik Oyunları Hedefi

Milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile sıkı bir şekilde çalışarak, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönmeyi hedefleyen Eğilmez, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hayalini taşıyor. Eğilmez, yüzerken hissettiği özgürlüğü, sertifikasyonlu bağımsızlık olarak tanımlıyor.

Eğilmez, "Benim için karadan çok, su daha özgür bir ortam. Serebral palsili bireylere spor yapmayı tavsiye ediyorum. Engeller aşılır, yeter ki herkes başarmak istesin," diyerek sporun sağladığı faydaları vurguluyor.

Anne Nuray Eğilmez'in Destekleyici Rolü

Oğlu 2 yaşındayken serebral palsi teşhisi konulduğunu belirten Nuray Eğilmez, Mehmet'in 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne katılmasıyla daha fazla antrenman yapma ve yarışma fırsatı bulduğunu ifade etti. Her sabah erken saatlerde havuza gitmeleri gerektiğini belirten Eğilmez, "Oğluma bu hastalığın teşhisi konulduğunda çok üzülmüştüm ama yüzme sayesinde hayatımız değişti. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Ağır engeli olduğu için her koşulda yanındayım," dedi.

Nuray Eğilmez, engelli bireylerin hayata katılmasının önemine dikkat çekerek, "Engelli çocuklarımız var diye utanmak yerine onları dışarı çıkarmalıyız. Birçok spor dalı var, onlarla ilgilensinler. Çocuklarımız kapanmasın, ailelere büyük görev düşüyor," şeklinde konuştu.

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in (fotoğrafta) annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in (fotoğrafta) annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.