Serge Aurier ilk idmanına çıktı: Kritik maçta kadroyu kaptı

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi ilk antrenmanını yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AUİRER İLK ANTRENMANINDA

Sarı kırmızılı takım sağ bek Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer etti. Türk futbol tarihinde en pahalı transfer gerçekleştirildikten sonra sağ bek arayışları da hız kazandı. Sarı kırmızılı takım Assignon ile ilgili görüşmelerine başlamıştı ancak futbolcu Burnley takımına kiralandı.





21 yaşındaki futbolcu transfer edildikten sonra Galatasaray PSG ve Tottenham kulüplerinde fotma giyen Serge Aurier transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı takım futbolcuyla 6 aylık sözleşme yaptı. Fildişi Sahili Milli Takımı Afrika Uluslar Kupası kazanan sağ bek bugün itibariyle İstanbul'da geldi. Futbolcu takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra ilk antrenmanına çıktı. Futbolcunun Sparta Prag maçında yer alması bekleniyor.