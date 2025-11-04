Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta İlk Dönemine Göre Geride Kaldı

Beşiktaş’ta ikinci dönemine başlayan Sergen Yalçın, Süper Lig’de ilk 10 maçta topladığı 14 puan ile 2019-2020 sezonundaki performansının gerisinde kaldı. Deneyimli teknik adam, son 3 sezonda siyah-beyazlıları çalıştıran isimler arasında Fernando Santos ile birlikte en az puan toplayan isim pozisyonunda yer alıyor.

Takımın güncel tablosu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Bu sezon takım hem oyun hem skor istikrarı yakalamakta zorlandı ve yapılan teknik adam değişikliği beklenen olumlu katkıyı sağlayamadı.

Sezona Solskjaer ile başlandı, Sergen Yalçın geri döndü

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş, ligde sezonun ilk maçında Norveçli teknik adamın yönetiminde Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Ancak Avrupa arenasından erken elenilmesi sonrası Solskjaer ile yollar ayrıldı ve takımda Sergen Yalçın’ın ikinci dönemi başladı.

Sergen Yalçın’ın performans karşılaştırması

2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş’ı çalıştıran 52 yaşındaki Yalçın, o dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni dönemde ise ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan topladı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında göreve geldiği dönemde aynı periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 20 puan elde etmiş ve takımını kısa sürede toparlamıştı.

Bu sezon Yalçın yönetimindeki ilk 10 maçta Beşiktaş rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. İlk dönemindeki aynı periyotta ise takım 20 gol atmış ve rakiplere yalnızca 9 gol izni vermişti.

Son 3 sezon teknik direktör karşılaştırması

Beşiktaş’ta son 3 sezonda görev yapan teknik direktörlerin ilk 10 maçlık performanslarına bakıldığında farklı sonuçlar öne çıkıyor. Ole Gunnar Solkjaer, 2024-2025 sezonunda ligde ilk 10 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan almıştı. Giovanni van Bronckhorst ise aynı sezonda 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucuyla 20 puan elde etti. Fernando Santos ise 2023-2024 sezonunda ilk 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 14 puanla kaldı.

