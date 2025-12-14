Sergen Yalçın: "Bu akşam bir tiyatro oynandı" — Beşiktaş 3-3'te 1 puana sevindi

Sergen Yalçın: "Bu akşam bir tiyatro oynandı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, karşılaşmadan alınan 1 puan'ın takım için değerli olduğunu belirtti.

Maçın kritik anları

Yalçın, maç boyunca takımının yaşadığı zorlukları anlattı: Trabzonspor'un iç saha avantajıyla baskı kurduğunu, karşılaşmanın ilk bölümünde 1 ve 6 dakikada çıkan iki sarı kartın oyuncuların mücadele ruhunu etkilediğini söyledi. "Oyunun ilk bölümlerine baktığımızda rakip iç saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştı bize" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Beşiktaş ilk etapta öne geçti, ardından skor 2-1, sonra 3-1 oldu. Yalçın, VAR kararlarına tepki göstererek "Bilal Toure’nin pozisyonu çok ağır bir karardı" dedi. Bunun sonrası için rakibin 11 kişiye karşı 10 kişi kaldıklarını ve yoğun baskı yaşadıklarını vurguladı. Maçta 4-2 olacak pozisyonlar yakaladıklarını fakat geliştiremediklerini, karşılaşmanın 3-3 sonuçlandığını aktardı.

Hakem ve VAR eleştirisi

Yalçın, hakem uygulamalarının maçı değiştirdiğini savundu: "Maçtan çok bize bir tiyatro oyunu gibi geldi. Hakemlerin ve VAR’dakilerin kararları bizim açımızdan tam bir faciaydı." Ayrıca geçen haftaya dair eleştirisini hatırlatarak, "Geçen hafta bizim Gaziantep maçının ikinci yarısı tam 19 dakika oynanmış" diye konuştu ve maç içerisindeki duraksamalarla oyunun doğallığının bozulduğunu ekledi.

Beşiktaş camiasına yapılan müdahaleler

Yalçın, kritik kararların kulübe büyük haksızlık yaptığını belirterek, "Beşiktaş camiasına çok ayıp ettiler" ifadelerini kullandı. 3-1'lik üstünlüğün ardından gelen kararların maç dengesini değiştirdiğini ve bunun Türk futbolu açısından üzücü olduğunu söyledi.

Muçi için değerlendirme

Trabzonspor'da kiralık oynayan Ernest Muçi hakkında da konuşan Yalçın, Muçi'nin son haftalarda başarılı olduğunu ve "kan değişikliğinin" oyuncuya iyi geldiğini belirtti. "Bizde veremediği performansı Trabzonspor’da veriyor demek ki" diyerek Muçi'yi tebrik etti.

Sözlerini, "Biz bu akşam maçı analiz ettiğimiz zaman 1 puanı kurtardığımıza seviniyoruz" şeklinde tamamladı.

