Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Orkun ve Jota 11’de

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynanan Samsunspor maçının 11’ine göre sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı.

Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan ve Tammy Abraham yerine sahada David Jurasek, Orkun Kökçü ve Jota Silva yer aldı.

Eksikler ve kadro dışı detayları

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları sona erdikten sonra bireysel çalışmalara başlayan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile cuma günü yapılan antrenmanda sakatlanarak uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da maç kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş’ın 11’i

Başlangıç 11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure.

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Devrim Şahin.

Orkun Kökçü takıma döndü

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası sona erdi. Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, Sergen Yalçın tarafından Fatih Karagümrük mücadelesinde 11’de sahaya sürüldü.

Jota Silva ilk kez 11’de

Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başladı. Bu sezon 6 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol katkısında bulundu.

Abraham yedek başladı

İngiliz santrfor Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez yedek soyundu. Abraham, ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide de yedek kulübesinde başlamıştı. Bu sezon 13’ü Süper Lig, 6’sı Avrupa kupaları olmak üzere 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe müsabakasının ardından Abraham’ın yerine en uçta ikinci kez El Bilal Toureye görev verdi.

David Jurasek 4 maç sonra sahada

Çek oyuncu David Jurasek, 4 maç sonra süre aldı. Ligde son olarak Konyaspor maçının son dakikalarında görev alan 25 yaşındaki sol bek, sakatlanan Rıdvan Yılmaz’ın yerine 11’de yer aldı.

