DOLAR
35,32 -0,04%
EURO
36,55 -0,06%
ALTIN
3.008,98 -0,06%
BITCOIN
3.429.052,05 -0,4%

Sergen Yalçın'dan Kardeşi Gürsoy Yalçın için Sevindirici Haber

Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumunun iyi olduğunu duyurdu ve destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:20
Sergen Yalçın'dan Kardeşi Gürsoy Yalçın için Sevindirici Haber

Sergen Yalçın'dan Sevindirici Açıklama

Teknik direktör Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın hakkında sevindirici haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Gürsoy Yalçın'ın Son Durumu İyi

Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyen Sergen Yalçın, bu kararını kardeşinin tedavisi ile ilgilenmek adına aldığını belirtmişti. Gürsoy Yalçın’ın yoğun bakımdan çıktığını müjdeleyen Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşıp şu mesajı paylaştı: "Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz."

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Yönetiminden Hakem Turgut Doman'a Sert Tepki
2
Türk Telekom, Valencia'ya 116-78 Yenildi: BKT Avrupa Kupası'nda Çöküş
3
Sergen Yalçın'dan Kardeşi Gürsoy Yalçın için Sevindirici Haber
4
Erzurum, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti için Coşkulu Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı
5
Kocaelispor, Boluspor'u 3-1'lik Skorla Geçti
6
Adana Demirspor, Hatayspor ile Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor
7
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: 'Zayıf Oyunculuk ve Hakem Sorunları'

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı