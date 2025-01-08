Sergen Yalçın'dan Kardeşi Gürsoy Yalçın için Sevindirici Haber

Sergen Yalçın'dan Sevindirici Açıklama

Teknik direktör Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın hakkında sevindirici haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Gürsoy Yalçın'ın Son Durumu İyi

Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyen Sergen Yalçın, bu kararını kardeşinin tedavisi ile ilgilenmek adına aldığını belirtmişti. Gürsoy Yalçın’ın yoğun bakımdan çıktığını müjdeleyen Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşıp şu mesajı paylaştı: "Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz."