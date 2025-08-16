Serikspor 1-0 Ümraniyespor: Yuran'dan Övgü, Mingan'dan Hakem Eleştirisi

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Serikspor, teknik direktör Sergey Yuran ile moral buldu.

Serikspor cephesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yuran, karşılarında çok iyi bir takım olduğunu belirtti. Maçın zor geçeceğini bildiklerini ve maç öncesinde doğru bir plan kurduklarını ifade etti. Yuran, oyuncularının sahadaki performansından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Takımımla çok gurur duyuyorum. Bugün her istediğimi sahada gördüm. Bu yüzden onları tebrik ediyorum"

Yuran ayrıca taraftarlara değinerek iç saha maçlarını taraftarlarla oynamak istediklerini, rakibin hızlı ve tehlikeli geçişleri bulunduğunu, oyuncuların yetenekli ve güçlü olduğunu vurguladı. Takımdaki Türk oyuncuların yüzde yüz çaba gösterdiğini ve yabancı oyuncularla da gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Atletik Performans Antrenörü Selçuk Mingan, maçın başında beklemedikleri iki sakatlık yaşadıklarını aktarırken, müsabakanın çok fazla durduğunu ve hakem yönetimini eleştirdi. Mingan'ın açıklaması şu şekilde:

"Rakip takım çok fazla yere yattı, çok fazla oyunu durdurdu. Müsabaka ne kadar oynandı bilmiyorum ama belki ligin en düşük seviyelerinde oynanan bir maç oldu. Buna da biraz hakem müsaade etti. Kenardan çok fazla uyarmamıza rağmen, oyun oynansın, oyun oynanmasını istiyoruz. Yere yatan oyuncu kalkmıyor. Biz zaten transfer yasağı olan bir takımız. Biz oyun oynanmasını istiyoruz. İki sakatımız olmasına rağmen hala oyunun oynanması yönünde uğraşıyoruz. Ama hakem bize bu konuda yardımcı olmuyor. Oyuncularımızı çekiyorlar. Oyuncularımız yere düşmüyor. Oyuncu sarı kart görmüyor. Düşmediği için, oyuna devam ettiği için dönüyoruz diyoruz ki 'hocam sarı kart vermeyecek misiniz?' Yok diyor. Üç defa çekilen bir oyuncu. Yere yatan oyuncuları var. Hakem sedye istiyor. Sedye geliyor, oyuncu sedyeye girmem diyor. Sağlık ekibi gelsin diyor. Hakem de bekliyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Biz bugün mağlubiyet beklemiyorduk. Tek isabetli şutları var o da penaltı. Penaltının da nasıl penaltı olduğuna biz hala anlam veremiyoruz."

Maç özeti: Serikspor'un 1-0'lık galibiyeti, Yuran'ın takımına övgüleri ve Mingan'ın maç içi aksaklıklar ile hakem yönetimine yönelik sert eleştirileriyle gündeme oturdu.