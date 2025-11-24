Serikspor 3-0 Sarıyer | İnal ve Paşalı'nın Maç Yorumu

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Serikspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Sarıyer'i 3-0 mağlup etti; teknik sorumlular Ümit İnal ve Sinan Paşalı değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:04
Trendyol 1. Lig 14. haftasında oynanan mücadelede Serikspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal

Maçın ardından konuşan Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal, takımının eksik yönlerine ve disiplin sorunlarına dikkat çekti: "Mağlup olduk ama çok kolay kartlar çıkıyor. Yine 2 tane oyuncumuz cezalı duruma düştü. Haftaya yine 2 kişi eksik çıkacağız. Zaten kadro derinliğimiz yok. 2-3 tane de sakat oyuncumuz vardı. Oyuncularımız ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Ama sonuçta bu iş kadro derinliği ile alakalı bir şey. Öne geçtiğimizde oyunu koruyabiliyoruz ama geriye düştüğümüz zamanlarda alternatiflerimizin az olduğu bir durumdayız. Üzerine bir de gereksiz sarı kartlarla eksik kalıyoruz. Böyle devam edeceğiz. Devre arasına kadar iyi puan toplamaya çalışacağız. Devre arasında yapacağımız iyi transferlerle düşme potasından kurtulacağız, üzgünüz"

Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı

Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı, galibiyetten duyduğu memnuniyeti ve oyuncularına övgüyü dile getirdi: "Biz bu hafta gerçekten iyi çalışmıştık. Sarıyer’in de Vanspor karşısında 9 kişi kaldıkları maçta çok ciddi bir galibiyetleri vardı. Çok motive çıkacaklarını biliyorduk. Ama biz de son 2 maçı galibiyetle bitirdiğimiz için motiveydik, mutluyduk. Kendi oyuncu grubumuzla ilgili şunu söylemek istiyorum; bu oyuncu grubu, bu karakterde futbolcular yüz yılda bir, bir araya gelir ya da gelmez. Çok karakterli ve çok onurlular saha içerisinde. Bazı zorluklar çektiğimiz doğru ama onlar sahanın içerisinde sadece oyunlarını oynuyorlar. İnanılmaz bir performans gösteriyorlar. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yarından itibaren Vanspor maçına hazırlanmaya başlayacağız"

Her iki ekip de önümüzdeki haftalara odaklanırken, Sarıyer kadro derinliği ve disiplin sorunlarını çözmeye çalışacak; Serikspor ise galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

