Serikspor 3-0 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 14. Hafta

Serikspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Goller Kirill Gotsuk (8') ve Iliya Berkovskiy (58', 62'). Maçın detayları, kadrolar ve kartlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:12
Trendyol 1. Lig 14. haftasında Serik Spor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Sarıyer'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, erken gelen golün ardından ikinci yarıda bulduğu iki golle maçı farklı kazandı.

Maçtan dakikalar

8. dakika: Serikspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kirill Gotsuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

58. dakika: Kaleci Alperen'in pas hatasını değerlendiren Iliya Berkovskiy'nin vuruşu filelerle buluştu. 2-0

62. dakika: Joao Amaral'ın pasında ceza sahası içinde Berkovskiy, topu ağlara gönderdi. 3-0

Maç bilgileri

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Lütfi Aydın, Onur Gülter

Serikspor 11'i ve değişiklikler

Serikspor: Erten Ersu, Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov (Gökhan Akkan dk. 58), Bilal Ceylan (Sertan Taşqın dk. 85), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Iliya Berkovskiy (Gökhan Altıparmak dk. 69), Marcos Silva (Şahverdi Çetin dk. 85), Kerem Şen, Joao Amaral, Şeref Özcan (Gökhan Karadeniz dk. 85). Yedekler: Ender Güneş, Baha Karakaya, Halim Ayaz Yükseloğlu. Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Sarıyer 11'i ve değişiklikler

Sarıyer: Alperen Uysal, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Hamidou Traore (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 45), Malaly Dembele, Julien Anziani (Eşref Korkmazoğlu dk. 78), Berkay Aydoğmuş (Muhammet Mert dk. 45), Ömer Bayram, Ozan Sol (Baran Engül dk. 67), Axel Urie (Oğuzhan Yılmaz dk. 85). Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Papy Djilobodji, Tuncay Soyak, Eren Eker. Teknik Direktör: Ümit İnal

Goller ve kartlar

Goller: Kirill Gotsuk (dk. 8), Iliya Berkovskiy (dk. 58 ve 62) — Serikspor

Sarı kartlar: Malaly Dembele, Metehan Mert, Hasan Emre Yeşilyurt, Fethi Özer (Sarıyer); Gökhan Altıparmak, Bilal Ceylan (Serikspor)

