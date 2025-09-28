Sertaç Şanlı Dubai Basketbol'a Transfer Oldu

Milli pivot sezon sonuna kadar takımda

Dubai Basketbol, 34 yaşındaki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek."

Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olarak dikkat çekiyor.

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.