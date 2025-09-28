Sertaç Şanlı Dubai Basketbol'a Transfer Oldu

Dubai Basketbol, 34 yaşındaki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı; oyuncu Avrupa Ligi'nde iki farklı takımda şampiyonluk yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:22
Sertaç Şanlı Dubai Basketbol'a Transfer Oldu

Sertaç Şanlı Dubai Basketbol'a Transfer Oldu

Milli pivot sezon sonuna kadar takımda

Dubai Basketbol, 34 yaşındaki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek."

Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olarak dikkat çekiyor.

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaçkar by UTMB Rize'de: Ödül Töreni ve 2030 Planı
2
Galatasaray Liverpool Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı'da Fas'ı 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
4
Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor 0-0 Göztepe
5
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de: Orman Etabı Tamamlandı
6
Petlas 2025 Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de Başladı
7
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı