Şevket Arslan'ın Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Şevket Arslan, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Arslan, "Şampiyonluğu alacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum," diye belirtti.

Başarıları ve Hedefleri

Genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atan Şevket Arslan, 2022 yılında İtalya'da düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi olurken, 2024 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti. 18 yaşındaki sporcu, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde antrenörü Emrah Şahanoğlu ile hazırlık yapıyor.

Bir Yılda Üç Önemli Turnuva

Arslan, 2023 yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ancak sakatlıklar nedeniyle istediği başarıyı elde edemediğini söyledi. Ayrıca, 2024'te Antalya'da Türkiye Şampiyonu olduğunu ve sonrasında dünya kupasında üçüncülük kazandığını belirtti. Şevket, milli takım kriterlerinin son aşamasındaki Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma gitmeye hak kazandığını kaydetti.

Şampiyonluk İnanıcı ve Hedefler

Kick boksa yedi yıl önce İstanbul'da başlayan Şevket Arslan, yoğun antrenmanlar sayesinde iyi bir noktaya geldiğini ifade etti. "Hedefim gençlerde dünya şampiyonluğunu kazanıp, büyükler seviyesinde de devam etmek," dedi. Antrenörünün desteği ile hedeflerine doğru ilerlediğini belirten Şevket, sporun önemini vurgulayarak çocuklara erken yaşlarda kick boksa başlamalarını önerdi.

Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli kick boksçu Arslan, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli kick boksçu Arslan, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli kick boksçu Arslan, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli kick boksçu Arslan, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli kick boksçu Arslan, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli kick boksçu Arslan, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.