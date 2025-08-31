Shakhtar Donetsk 2-0 Oleksandria — Arda Turan'la 3. galibiyet

Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı 2-0 yendi
Arda Turan liderliğinde Premier Lig'de 4. hafta zaferi
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 mağlup etti.
Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. İlk yarının 37. dakikasında Pedrinho'nun golü farkı ikiye çıkararak takımı 2-0 üstünlüğe taşıdı.
Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'ın kullandığı penaltı gol olmadı. Shakhtar Donetsk, ilk yarıda kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligdeki üçüncü galibiyetini alarak 10 puanla 2. sırada yer aldı.