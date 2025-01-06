Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Deplasmada Geçti

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-85 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.