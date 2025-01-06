Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Deplasmada Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. hafta heyecanı yaşandı. Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı ve maç sonunda 93-85'lik skorla galip geldi.
Maçın Detayları
Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu zorlu mücadele, dengeli bir başlangıçla başladı. İlk periyotta takımlar 24-24 eşit kalarak dengeleri korudu. Ancak, konuk ekip Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, soyunma odasına 44-42 önde gitmeyi başardı.
Son Çeyrek Heyecanı
Üçüncü periyodun sonunda 67-64 geride giren Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, son çeyrekteki performansıyla tekrar momentum yakalayarak maçtan 93-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, Bandırma ekibi ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.