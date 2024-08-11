Sifan Hassan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yılki etkinlik, spor tarihine unutulmaz anlar kazandırıyor.

Maratonda Bronz, Gümüş ve Altın Madalya

Atletizm kadınlar maratonda, Hollandalı sporcu Sifan Hassan, rakiplerine fark atarak 2 saat 22 dakika 55 saniyelik bir derecelerle olimpiyat rekorunu kırdı. Bu, Londra 2012'de Etiyopyalı Tiki Gelana tarafından elde edilen 2.23.07'lik rekorun geride bırakılması anlamına geliyor.

Yarışın Sonuçları

Hassan'ın ardından, Etiyopyalı Tigst Assefa 2.22.58 ile gümüş madalya kazandı. Kenyalı Hellen Obiri ise 2.23.10'luk derecesiyle bronz madalyayı elde etti.

Paris 2024, sporun öne çıktığı ve rekabetin üst seviyede yaşandığı bir organizasyon olarak hafızalarda yer edecek.