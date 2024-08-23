Siirt'te İki Engelli Sporcu Madalyalara Ambargo Koydu

Engelli Sporcuların Başarı Hikayesi

Siirt’te bulunan bir spor kulübü bünyesindeki Hacı Çağlar ve Uğur Atabay, katıldıkları yarışmalarda göz dolduran başarılar elde etmeye devam ediyor.

Birbirlerinden Güç Alıyorlar

33 yaşındaki Hacı Çağlar, 11 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu kollarını ve bacaklarını kaybetti. 26 yaşındaki Uğur Atabay ise doğuştan belden aşağısı tutmayan bir sporcu. İkisinin yolları, 4 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursunda kesişti.

Trabzon'da Madalya Yağmuru

29-31 Temmuz tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na katıldılar. 41 kulüpten 105 sporcunun mücadele ettiği bu önemli organizasyonda, Çağlar 1 altın ve 5 madalya kazanırken, Atabay da 4 altın ve toplamda 6 madalya edinerek büyük bir başarı gösterdi.

Başarılarının Arkasında Azim Var

Hacı Çağlar, yarışmalardan çeşitli madalyalar kazandıklarını belirterek, "Trabzon’daki müsabakalardan mutlu bir şekilde döndük. Yeni yarışmalara hazırlanıyoruz." dedi. Uğur Atabay ise katıldığı etkinliklerden her seferinde madalya kazandığını vurguladı.

Takım Ruhu ve Destek

Atabay, Hacı Çağlar’ın kendisine büyük bir ilham kaynağı olduğunu söylerken, antrenörleri Halil Taş ise, engelli bireyleri yüzmeye teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Taş, "Engelli bireyleri yüzme sporunu yapmaya davet ediyoruz. Yüzme ile sosyalleşiyorlar ve fiziksel olarak gelişiyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gelecek Hedefleri

Uğur Atabay, milli takıma seçilerek Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etme amacını güdüyor. İki arkadaş, bu amaç doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.

Siirt'te bedensel engelli biri milli 2 sporcu, birbirlerinden güç ve destek alarak hazırlandıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor. Hacı Çağlar (sağda) ile Uğur Atabay (solda) 29-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda çok sayıda madalya kazandı.

Siirt'te bedensel engelli biri milli 2 sporcu, birbirlerinden güç ve destek alarak hazırlandıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor. Hacı Çağlar (sağda) ile Uğur Atabay (solda) 29-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda çok sayıda madalya kazandı.

Siirt'te bedensel engelli biri milli 2 sporcu, birbirlerinden güç ve destek alarak hazırlandıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor. Hacı Çağlar (sağda) ile Uğur Atabay (solda) 29-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda çok sayıda madalya kazandı.

Siirt'te bedensel engelli biri milli 2 sporcu, birbirlerinden güç ve destek alarak hazırlandıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor. Hacı Çağlar (sağda) ile Uğur Atabay (solda) 29-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda çok sayıda madalya kazandı.

Siirt'te bedensel engelli biri milli 2 sporcu, birbirlerinden güç ve destek alarak hazırlandıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor. Hacı Çağlar (sağda) ile Uğur Atabay (solda) 29-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda çok sayıda madalya kazandı.