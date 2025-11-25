Siirt’te Spor Yatırımları Hızlanıyor

Siirt’te spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yıl içinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendiren yetkililer, önümüzdeki dönemde önemli projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Mevcut Tesisler ve Devam Eden İnşaatlar

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, il envanterinde irili ufaklı 45 spor tesisinin bulunduğunu söyledi. Çalgan, şu anda inşaatı devam eden Siirt merkeze yapılan 2 bin 200 kişilik erkek yurdu ve ilçelerde hayata geçirilen yatırımların önemine vurgu yaptı.

Belediyeler ile spor toto başkanlığı ve bakanlık arasında yapılan protokoller neticesinde belde ve ilçe merkezlerinde havuzlar, spor salonları ve gençlik merkezleri kazandırıldığını belirtti.

Planlanan Projeler ve İhale Takvimi

Çalgan, hazırladıkları raporları bakanlığa sunacaklarını aktararak, ilde ihtiyaç duyulan alanlarda yatırımlar alındığını söyledi ve şunları ekledi: "Çok güzel raporlar hazırladık, Bakanlığımıza arz edeceğiz ve ilimize mevcut tesislerin üzerinde ihtiyaç olan alanlarda yatırımlar aldık. Bunların başında atletizm pisti geliyor. Çok uzun sürmeden spor toto ile yapacağımız protokoller neticesinde tahmin ediyoruz, 1 ay içerisinde ihalesine çıkılacak."

14 Eylül Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezleri

Çalgan, 14 Eylül Kapalı Spor Salonunun yıkılarak yerine çok modern, 750 ila bin kişi kapasiteli yeni bir salon yapılacağını ve bu projenin yakın zamanda ihale edileceğini belirtti. Ayrıca müstakil bir genç ofis alanı planlaması yapıldığını, yer tahsisi tamamlandığı için ihaleye çıkılacağını söyledi.

İlçe yatırımlarına değinen Çalgan, "Tillo ilçemizden Kurtalan ilçemize kadar, Kurtalan’da ciddi bir genç nüfus var. Burada gençlik merkezimiz yetmiyor. Bakanımızın talimatıyla şehir tipi bir gençlik merkezi, içerisinde bir spor salonunun, konferans salonunun olduğu, çok kapsamlı, derslikli, atölyeli gençlik merkezi Kurtalan’a ihalesi yapılarak kazandıracağız" dedi.

Yetkililer, bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Siirt’te spor ve gençlik altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini vurguladı.

