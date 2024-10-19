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Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay İle Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:41
Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay İle Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Siltaş Yapı Pendikspor'da Yeni Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktörlük pozisyonu için Sedat Ağçay ile anlaştığını resmen açıkladı.

Kulüpten Resmi Açıklama

Kulüpten gelen açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte, Pendikspor'un yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Osman Özköylü ile Ayrılık

Siltaş Yapı Pendikspor, bu kararın öncesinde, eski teknik direktörü Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Kulüp, yeni dönemde yükseliş hedefleri doğrultusunda Sedat Ağçay ile yola devam edecek.

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