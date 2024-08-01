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Simone Biles, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Simone Biles, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte altın madalya aldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:27
Simone Biles, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistic Cimnastik Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, artistik cimnastik branşının kadınlar genel tasnif finalinde büyük bir rekabet yaşandı.

Yarışmanın Detayları

Bercy Arena'da düzenlenen finallerde, Simone Biles 4 alet üzerinden toplamda 59.131 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Biles, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında serilerini başarıyla gerçekleştirdi.

Podyum Sonuçları

Biles'ın ardından, Rebeca Andrade 57.932 puan ile gümüş madalya kazanırken, Lee Sunisa ise 56.465 puanla bronz madalya elde etti.

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