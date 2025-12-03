Sindelhöyük Yıldızspor’a 2 Maç Saha Kapatma Cezası

Sindelhöyük Yıldızspor’a 30.11.2025 tarihli tribün olayları nedeniyle Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi tarafından 2 maç saha kapatma cezası verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:17
Olay

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında oynanan müsabakada, hafta sonunda Sindelhöyük Yıldızspor ile İsmail Okumuş FK arasında gerçekleşen karşılaşmada saha dışı ve tribün olayları yaşandı.

Karar

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi, yaşanan olaylar nedeniyle Sindelhöyük Yıldızspor Kulübüne 2 maç süreyle saha kapatma cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca kulübün iç saha müsabakalarının, il Tertip Komitesinin belirleyeceği sahada oynatılmasına hükmedildi.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Futbol İl Tertip Komitesi Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 30.11.2025 tarihinde oynanan Sindelhöyük Yıldız Spor - İsmail Okumuş Spor müsabakasında yaşanan saha dışı ve tribün olaylarından dolayı 2 ( İki ) maç süre ile kapatılmasına ve Sindelhöyük Yıldız Spor’un iç saha müsabakalarını il Tertip Komitesinin belirleyeceği sahada oynatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi tarafından açıklanan bu karar, Sindelhöyük Yıldızspor'un önümüzdeki iki iç saha maçını kendi tesislerinde oynayamaması ve maçların komitenin belirleyeceği alternatif bir sahada gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.

