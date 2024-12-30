Sinem Yıldız: Badminton'da Zirveye Oynamaya Hazırlanıyor

Kilo Vermek İçin Badmintona Başladı, Şimdi Zirveyi Hedefliyor

Tekirdağ'da annesinin yönlendirmesiyle zayıflamak için başladığı badmintonda, 8 yıl içinde gösterdiği üstün performansla iki Avrupa üçüncülüğü kazanan Sinem Yıldız (18), uluslararası organizasyonlarda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.

Başarılarıyla Tanınan Bir Sporcu

Yıldız, 10 yaşında badmintona adım atarak kısa sürede kendini geliştirip, yurt içi ve yurt dışında birçok şampiyonaya katıldı. 2020 yılında milli takıma seçilerek Fransa'da düzenlenen 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Yıldız, bu yıl da 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda karışık çiftlerde bronz madalya elde ederek başarılarına bir yenisini ekledi.

Yıldız: "Hedefimiz Her Zaman Şampiyon Olmak"

Sinem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Hedefimiz şampiyonluktu. Her zaman şampiyon olmayı hedefliyoruz. Avrupa kürsüsünde olmanın yaşattığı gurur ve heyecan daha farklı. Bu spora başlama amacım kilo vermek ve eğlenmekti, şimdi daha büyük hedeflerimiz var," şeklinde konuştu.

Antrenör Mert: "Şampiyonluğu Kıl Payı Kaçırdık"

Badminton Milli Takımı ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Hüseyin Mert, Sinem Yıldız'ın başarılarının kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Mert, "Avrupa Şampiyonası güzel sonuçlarla tamamlandı. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Yarı finalde bizi yenen Fransa şampiyon oldu," diye ekledi.

Mert, Sinem’in önümüzdeki yıl büyükler kategorisinde mücadele edeceğini belirterek, "Bundan sonra her sporunun hayali olan olimpiyat olacak. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz," dedi.

Tekirdağ'da annesinin yönlendirmesiyle zayıflamak için başladığı badmintonda 8 yılda iki Avrupa üçüncülüğü elde eden Sinem Yıldız (18), uluslararası organizasyonlarda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor. Sinem Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da annesinin yönlendirmesiyle zayıflamak için başladığı badmintonda 8 yılda iki Avrupa üçüncülüğü elde eden Sinem Yıldız (18), uluslararası organizasyonlarda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor. Sinem Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.