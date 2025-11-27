Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş duyurdu

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla Sinopspora 3 milyon TL nakdi yardım sağlandığını açıkladı.

Maviş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinopspor’un maddi anlamda güçlenmesi için Bakanımızın desteğiyle 3 milyon TL nakdi yardım aldık. Ayrıca, ilerleyen dönemde ödenmek üzere 2 milyon TL’lik ek destek sözü de aldık"

Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, sağlanan bu katkının Sinopspor’un sportif hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

