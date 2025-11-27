Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek

Dr. Nazım Maviş, Bakan Osman Aşkın Bak aracılığıyla Sinopspor’a 3 milyon TL nakdi yardım sağlandığını ve ileride ödenmek üzere 2 milyon TL ek destek sözü alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:03
Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek

Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş duyurdu

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla Sinopspora 3 milyon TL nakdi yardım sağlandığını açıkladı.

Maviş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinopspor’un maddi anlamda güçlenmesi için Bakanımızın desteğiyle 3 milyon TL nakdi yardım aldık. Ayrıca, ilerleyen dönemde ödenmek üzere 2 milyon TL’lik ek destek sözü de aldık"

Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, sağlanan bu katkının Sinopspor’un sportif hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

AK PARTİ SİNOP MİLLETVEKİLİ DR. NAZIM MAVİŞ, GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK ARACILIĞIYLA...

AK PARTİ SİNOP MİLLETVEKİLİ DR. NAZIM MAVİŞ, GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK ARACILIĞIYLA SİNOPSPOR’A 3 MİLYON TL NAKDİ YARDIM SAĞLADIKLARINI AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söğütspor'da Olağanüstü Kongre Öncesi Birlik ve Beraberlik Yemeği
2
Kuşadası'nda Kadınlara 'Yakın Savunma Teknikleri' Eğitimi
3
Samsunspor Taraftarları Reykjavik'te: 55 Metrelik Bayrakla Breidablik Maçına Destek
4
Aydınspor'dan Derbi Öncesi 'Asi Kankalar' Birlik Çağrısı
5
Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"
6
Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek
7
Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maç Sonuçları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?