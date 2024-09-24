Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in Açıklamaları

Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman sonrası basına açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir, rakipleri Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu vurguladı. Taşdemir, "Rakibimiz, geçen yılın başarılı kadrosundan 6 oyuncuyla mücadele ediyor ve birkaç kiralık oyuncuları geri döndü. Dolayısıyla onları küçük görmemek lazım. Dış sahada etkili bir oyun sergiliyorlar," şeklinde konuştu.Maçın Zor Geçeceğine Dikkat Çekti

İsmet Taşdemir, maçı kazanmak için iyi bir mücadele göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Biz de bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız nedeniyle bazı sistem değişiklikleri yapmamız gerekti. En iyi mücadeleyi vermek üzere hazırlanıyoruz" dedi.

Taylan Antalyalı'nın Duyguları

Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı ise, "Muğlalıyım ve buraya döndüğüm için çok mutluyum. Adana Demirspor, önemli bir takım ve zorlu bir mücadele olmasını bekliyorum. Geçen hafta kazandık ve bu seriyi sürdürmek istiyoruz," dedi.