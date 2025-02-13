Sipay Bodrum FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, geniş alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Jose Morais: "Hedefimiz Daha İyi Sonuçlar Almak"

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların kapasitelerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Morais, "Geldiğim günden bu yana takımın mevcut durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz üzerine planlama yapıyoruz. Oyuncularımın maksimum potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. | Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Antrenmanları gerçekleştirmekte ve daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp daha iyi sonuçlar almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.