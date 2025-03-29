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Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe'ye 4-2 Yenildi: Teknik Direktör Jose Morais Açıklamalarda Bulundu

Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Teknik Direktör Jose Morais, acele kararlar verdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:44
Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe'ye 4-2 Yenildi: Teknik Direktör Jose Morais Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Maç sonrasında açıklama yapan Teknik Direktör Jose Morais, takımının bazı noktalarda acele kararlar verdiğini ifade ederek, "O kararları iyi alamadık. Bu keskin zamanlarda onları daha iyi yapabilseydik, bizim için daha iyi bir maç olabilirdi" dedi.

Grey Bodrum Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, "Kendimiz için mutlu bir gün olmadığını" belirtti. Maçın ilk dakikalarında 1-0 geri düşmenin zorluğunu yaşadıklarını vurgulayan Morais, "Büyük takımlara karşı da bu şekilde maça başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında bu şekilde geriye düştüğünüz zaman o reaksiyonu vermek zor olabiliyor" diye ekledi.

İlk yarıda oyunu yeterince kontrol edemediklerini ve takımın beraberliği sağlamak için yoğun enerji sarf ettiğini anlatan Morais, "Oyuncularımızın sarf ettikleri enerji sonrasında birkaç şans yaratıp, penaltıyla beraberliği bulduk. Fakat hemen sonrasında, belki dakika bile geçmeden tekrar mağlup duruma düştük. Fenerbahçe, ikinci golü buldu ve maalesef basit bir hatadan golü yedik. Bu kadar enerji harcadıktan sonra, beraberliği sağladıktan hemen sonra hızlı bir şekilde gol yemek takımımızın enerjisini bir hayli düşürdü" dedi.

Morais, üçüncü golü de bir başka basit hata sonucunda yediklerini belirterek, "Bu noktada Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 3 farkla geriye düştüğünüzde geri dönmek çok kolay olmuyor. İkinci yarı ise biraz daha takımın enerjisi iyiydi, oyunu daha iyi kontrol etmeye başladık ve sonunda golü bulup skoru 4-2'ye getirdik" ifadesini kullandı.

Morais, ikinci yarıda takımın gösterdiği performansın pozitif olduğunu vurguladı. Ayrıca, bir gazetecinin kaleci eksikliği ve ilk 11 kadrosunun eleştirisine yönelik yorumu üzerine, "Eleştirilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hiçbirimiz aynı şekilde düşünmüyoruz. Herkesin kendi düşünce yapısı var. Bu yüzden bu eleştirileri normal karşılıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe’ye 4-2 yenilen Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe’ye 4-2 yenilen Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe’ye 4-2 yenilen Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe’ye 4-2 yenilen Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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